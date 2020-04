Corona-Pandemie verursacht Reduzierung des Stromverbrauchs

Der Stromverbrauch in Deutschland ist spürbar gesunken – aufgrund des Stillstandes von vielen Werken, wegen geschlossenen Läden und leeren Büroräumen. Der Stromverbrauch habe in den vergangenen zwei Wochen wegen Corona abgenommen, wie der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Donnerstag mitteilte.

In der vergangenen Woche sei der Stromverbrauch um 7,4 Prozent gefallen - im Vergleich zur ersten Märzwoche. Wenn man die ersten drei Tage dieser Woche nehme, belaufe sich der Rückgang sogar auf 8,7 Prozent. Ein erhöhter Stromverbrauch könne in privaten Haushalten sowie an Internetknoten beobachtet werden, denn viele Menschen arbeiten derzeit im Homeoffice. Allerdings werde dieser Anstieg durch den sinkenden industriellen Stromverbrauch überkompensiert.

In anderen europäischen Ländern wirkten sich die Corona-Pandemie -Folgen auf den Stromverbrauch teilweise stärker als in Deutschland aus, so der Energieverband. In Italien zum Beispiel war laut der Behörde der Verbrauch in den ersten drei Tagen der laufenden Woche um 30 Prozent geringer als Anfang des Monats. In Frankreich soll der Rückgang 20 Prozent, in Spanien 19 Prozent und in den Niederlanden 18 Prozent betragen haben.

ek/mt/dpa