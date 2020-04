USA fangen Berliner Bestellung für Schutzmasken ab – Bericht

Es handelt sich dabei um Masken der Schutzklassen FFP2 und FFP3, die für Pflegepersonal und Einsatzkräfte in Berlin bestellt worden waren. Die Waren seien von einer US-amerikanischen Firma in China hergestellt worden.

Wie der „Tagesspiegel” aus Berliner Sicherheitskreisen erfuhr , sei die Lieferung abgefangen und in dieworden.

Am Vortag hatte Das Robert-Koch-Institut (RKI) seine Einschätzung für das Tragen von Mundschutz in der Corona-Krise geändert. Wenn Menschen – auch ohne Symptome – vorsorglich eine Maske tragen, könnte das das Risiko einer Übertragung von Viren auf andere mindern, hieß es auf der Internetseite der Bundesbehörde. Wissenschaftlich belegt sei das aber nicht.

FFP-Schutzklassen

Die Abkürzung FFP steht für Filtering Face Piece – also etwa filternder Gesichtsschutz. Sie werden in drei Klassen unterschieden: 1, 2 und 3. Sie schützen in unterschiedlichen Graden vor festen und flüssigen Partikeln, wobei 3 die höchste Schutzklasse darstellt. Um sich vor Corona-Viren zu schützen, empfehlen Experten Masken der Klasse 2 und 3.

msch/dpa