Menschen, die in der Corona-Quarantäne Waren und Lebensmittel bevorzugt online bestellen, handeln ethisch richtig, wenn sie dabei rational vorgehen, Vorsichtsmaßnahmen einhalten und Familienunternehmen unterstützen. Carissa Véliz, Expertin für Ethik an der University of Oxford, hat sich am Samstag gegenüber RIA Novosti zu dem Thema geäußert.