Klage gegen Betreiber von „Babykaust.de“: Gerichtstermin wegen Corona-Pandemie verschoben

Der Betreiber der Seite „Babykaust.de“ hatte wiederholt Strafanzeigen gegen Ärztinnen und Ärzte gestellt, die über Schwangerschaftsabbrüche informieren.

Als vielleicht prominentestes Gesicht im Kampf für das Recht, über Schwangerschaftsabbrüche informieren zu dürfen, ist Kristina Hänel bereits viermal von Klaus Günter Annen angezeigt worden, aber auch andere Ärztinnen und Ärzte können ähnliches berichten: Der Abtreibungsgegner hatte in den letzten Jahren hunderte solcher Strafanzeigen nach Paragraf 219a StGB gestellt. Zusätzlich betreibt Annen die Webseite „Babykaust.de“, auf der Mediziner, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, an den Pranger stellt und namentlich auflistet. Paradox: Viele ungewollt Schwangere werden ausgerechnet auf „Babykaust.de“ fündig, wenn sie wegen des Informationsverbotes Schwierigkeiten haben, Ärzte und Kliniken in ihrer Nähe zu finden, wo sie einen Abbruch vornehmen können.

Das Aufsuchen der Webseite dürfte für die betroffenen Frauen aber alles andere als angenehm sein, wird Abtreibung darauf doch mit dem Holocaust gleichgesetzt. In ihrer Pressemitteilung erklärt Hänel dazu: „Seit Jahren benutzen viele Abtreibungsgegner diesen unsäglichen Holocaustvergleich ohne Gegenwehr, weil der Schwangerschaftsabbruch ein Tabu ist, verschärft durch seine Existenz im Strafgesetzbuch. Deswegen wünschen sowohl betroffene Frauen als auch Mediziner keine öffentliche Aufmerksamkeit. Zusätzlich besteht für Fachleute, die Abbrüche vornehmen, durch Paragraf 219a ein Sprechverbot.“

Letztes Jahr sei für sie der Punkt erreicht gewesen, an dem sie gesagt habe: Es reicht! Es könne nicht angehen, dass Menschen hierzulande es wagen, den Holocaust zu relativieren und zu verharmlosen. Deswegen habe sie gegen Klaus Günter Annen eine Klage auf Unterlassung eingereicht, so die streitbare Frauenärztin.

„Klaus Günter Annen stellt mich und andere Ärztinnen und Ärzte auf eine Stufe mit den Verbrechern des Nationalsozialismus, die in den Konzentrationslagern Menschen unter schrecklichsten Bedingungen gequält und getötet haben. Er bezeichnet mich unter anderem als 'Entartete'. Diese Bezeichnung trifft mich besonders hart. Mit seinen Holocaustvergleichen diffamiert Annen nicht nur uns Ärztinnen und Ärzte, sondern auch jede ungewollt Schwangere. Sie bekommt vermittelt, dass das, was sie tut, schlimmer sei als die Verbrechen der Nazis. Was in den KZs geschah, ist auch Jahrzehnte danach kaum fassbar. Es ist einzigartig und Teil der deutschen Geschichte. Noch gibt es Überlebende, die uns von den Gräueltaten berichten können. Niemand hat das Recht, ihre Geschichten zu verhöhnen. Wie auch nicht die der Ermordeten.“

Der für Donnerstag angesetzte Termin vor dem Landgericht Hamburg sei wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt worden, heißt es in Hänels Pressemitteilung. Das Gericht habe den Prozess schriftlich, also ohne mündliche Anhörung führen wollen, doch dem habe Annen nicht zugestimmt. Das Gericht habe daraufhin den Verhandlungsbeginn auf den 21. August 2020 verschoben. Trotz der Verzögerung sei sie zuversichtlich, dass Annen der Holocaustvergleich untersagt werden wird, schreibt Hänel.

Kristina Hänel hatte bundesweite Bekanntheit erlangt, nachdem sie im November 2017 vom Amtsgericht Gießen wegen „Werbung“ für Schwangerschaftsabbrüche zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. Die Frauenärztin engagiert sich seit Jahren für die Streichung des Paragrafen 219a.