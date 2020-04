„All in Challenge“: DiCaprio lädt Fans zum Mitspielen in Scorsese-Thriller ein

Demnach geht es um den Thriller „Killers of the flower Moon“, der 2021 erscheinen soll. Die Idee von DiCaprio ist ein Teil des sogenannten „All in Challenge“, bei dem Prominente verschiedene Spendenmöglichkeiten für ältere Menschen, Kinder und medizinisches Personal anbieten, um sie während der Corona-Pandemie zu unterstützen.

Der amerikanische Schauspieler Robert De Niro ist auch an dem Film von Scorsese beteiligt. Zusammen mit DiCaprio riefen beide via Instagram alle dazu auf, an dem „All in Challenge“ teilzunehmen.

DiCaprio teilte auch mit, dass der Gewinner die Möglichkeit haben werde, an einer Massenszene des Films teilzunehmen. Außerdem werde er laut DiCaprio den ganzen Tag mit ihm auf dem Aufnahmeplatz verbringen und danach auch zur Premiere eingeladen.

Um sich am Wettbewerb zu beteiligen, muss man auf die Webseite allinchallenge.com gehen und dort eine Spende machen.

ac/mt