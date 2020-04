"Sie haben uns in die Irre geführt": Pentagon-Chef über Covid-19-Ausbruch in China

„Sie haben uns in die Irre geführt, sie waren von den ersten Tagen des Virus an nicht transparent, wenn Sie so wollen. Deshalb glaube ich nicht wirklich, dass sie uns gegenüber sogar jetzt ehrlich sind“, sagte Esper in einem Interview mit NBC News.

Dem Virus „einen Schritt voraus“ zu sein

Nach seinen Worten hätte es geholfen, wenn die chinesische Regierung früher offener gewesen wäre, dem Virus „einen Schritt voraus“ zu sein, seine Struktur zu verstehen und schnell eine Behandlung und einen Impfstoff zu entwickeln.

Aktueller Stand

Zuvor hatte das chinesische Außenministerium erklärt, dass China von Anfang an eine offene undPosition in Bezug auf die Veröffentlichung von Daten zur Epidemie der Coronavirus-Infektion vertreten habe.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch einer neuen Coronavirus-Infektion Covid-19 als Pandemie eingestuft. Nach den neuesten Daten der WHO wurden weltweit mehr als 2 Millionen Infektionsfälle registriert, über 139.000 Menschen sind gestorben.

