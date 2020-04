Bürgermeisterin von Paris will Coronavirus-Infizierte in Hotels unterbringen

„Paris und das Krankenhausmanagement der Stadt (AP-HP) werden in den kommenden Tagen die Operation Covisan starten. Die Accor-Gruppe hat uns angeboten, in Paris ebenso wie in Barcelona Hotels zur Verfügung zu stellen. Die Idee ist, dass Personen mit einem positiven Covid-19-Test ein Zimmer für zwei Wochen in Paris - also für die Zeit der Quarantäne - haben könnten“, sagte Hidalgo in einem Interview mit dem „Journal du dimanche“.

Sie betonte, dass die Stadtbehörden mit zwei großen Pariser Krankenhäusern, Bichat und Salpêtrière, sowie mit dem Avicenne-Krankenhaus im Pariser Vorort Saint-Denis an diesem Problem arbeiten würden.

„Wir haben nach verfügbaren Zimmern in der Nähe gesucht und diese Herangehensweise gestartet. Wenn ein positives Testergebnis gefunden wird und eine Person nicht zu Hause bleiben kann, ohne ihre Familie zu infizieren, bieten wir ihr die Möglichkeit, sich während der Quarantäne im Hotel zu befinden, wo sie ärztlicheund angemesseneerhält. Andere Krankenhäuser und Gebiete werden sich diesem Prozess allmählich anschließen. Dieses Projekt soll dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern“, sagte die Bürgermeisterin von Paris.

Jüngsten Berichten zufolge wurden in Frankreich mehr als 19.000 Menschen Opfer des Coronavirus. Die Zahl der bestätigten Krankheitsfälle im Land übersteigt 111.000.

Am Montag kündigte der französische Präsident Emmanuel Macron die Verlängerung der Isolation bis zum 11. Mai im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie an. Seit dem 17. März gelten im Land strenge Beschränkungen für den Personenverkehr. In Frankreich sind Cafés, Restaurants, Kinos, Museen, Parks, Non-Food-Läden und Bildungseinrichtungen geschlossen.

ek/mt/sna