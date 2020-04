Spanische Grippe und Coronavirus: 106-jährige Spanierin überlebt zwei Pandemien

Nach Angaben der Zeitung „Malaga Hoy“ steckte sich die 106-jährige Ana del Valle Ende März mit dem Coronavirus im Altersheim an. Allerdings genas die Spanierin vor wenigen Tagen und wurde aus dem Krankenhaus entlassen.

Laut ihrer Schwiegertochter infizierte sich del Valle mit der spanischen Grippe, als sie 7 Jahre alt war. Nach ihren eigenen Angaben wurde sie von ihrer Mutter in die Stadt geschickt, um Milch für die ganze Familie zu besorgen. Auf ihrem Weg verschlechterte sich ihr Zustand und man fand das kleine Mädchen unter einem Baum mit hohem Fieber. Allerdings gelang es del Valle damals, das tödliche Virus zu überwinden.

Im Oktober wird Ana del Valle ihren 107. Geburtstag feiern. Damit wurde sie eine der ältesten Personen in Spanien und Europa, die das Coronavirus überlebt haben.

Zuvor hatten die Medien berichtet, dass die 107-jährige Cornelia Ras aus Holland nach einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus genesen war und damit zum bisher ältesten Menschen wurde, der das Virus überwunden hat.

Corona-Pandemie

Das Virus Sars-CoV-2 wurde erstmals Ende Dezember in China entdeckt und breitete sich innerhalb von wenigen Monaten über den Globus aus. Das Epizentrum der neuartigen Krankheit war die Stadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei. Am 11. März stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Infektion als Pandemie ein.

Nach aktuellen Angaben der Johns-Hopkins-Universität gibt es weltweit mehr als 2,7 Millionen Corona-Infizierte und mehr als 190.000 Todesopfer.

