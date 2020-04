WHO fordert Waffenstillstand in Syrien

"Die WHO setzt sich weiterhin für die Einstellung der Kampfhandlungen und die Einhaltung humanitärer Grundsätze ein, um den Schutz von Gesundheitspersonal und Zivilisten im Nordwesten Syriens zu gewährleisten", sagte Daher.

Ihm zufolge wurde das syrische medizinische Versorgungssystem infolge eines mehr als neunjährigenschwer beschädigt, während „mehr als 84 medizinische Einrichtungen geschlossen oder ihre Aktivitäten im Nordwesten Syriens wegen der Angriffe auf medizinisches Personal und Einrichtungen, wegen des Ausbleibens sicherer Bedingungen, Personalmangels oder Kontrollwechsels“ eingestellt wurden. Allerdings wachsen die humanitären Bedürfnisse der Bevölkerung weiter. Daher fügte hinzu, dass die WHO der Bevölkerung weiterhin Hilfe leiste, indem sie versuche, die Arzneimittelversorgung für Menschen mit nichtübertragbaren Krankheiten aufrechtzuerhalten und medizinische Einrichtungen zu unterstützen.

Die Regierung der Arabischen Republik Syrien verhängte ab dem 25. März eine Ausgangssperre - von 18.00 bis 6.00 Uhr ist es verboten, sich in allen Siedlungen des Landes zu bewegen. Am Wochenende gilt das Verbot ab 12.00 Uhr. Der Autoverkehr ohne Sonderausweis ist zwischen den Städten verboten. Die Arbeit von Flughäfen, Seehäfen und Kontrollpunkten an den Landesgrenzen wurde eingestellt. In Siedlungsorten sind Lebensmittelgeschäfte und Apotheken weiterhin in Betrieb. Nach den neuesten Daten der WHO wurden in Syrien 42 Infektionsfälle bestätigt, drei Menschen starben.

ek/mt/sna