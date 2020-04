Corona: Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin füllt sich erneut mit Demonstranten und Polizisten – Fotos

Am 25. April haben sich auf dem Rosa-Luxemburg-Platz und in den naheliegenden Straßen schätzungsweise bis zu 1500 Menschen versammelt, um gegen die von ihnen befürchteten Einschränkungen der Grundrechte durch die Corona-Politik zu protestieren. Sputnik war vor Ort.

Es war schon die fünfte Samstagsversammlung in Folge, offenbar nach dem Aufruf der „Kommunikationsstelle Demokratischer Widerstand“, die sich als „Stimme der parteiunabhängigen liberalen Opposition und der kritischen Intelligenz in der Bundesrepublik Deutschland auf Basis des Grundgesetzes“ präsentiert. Auf ihrer Webseite lädt die Organisation bereits seit fünf Wochenenden zum aktiven Auftreten der Menschen für „Verfassung, Grundrechte & transparente Gestaltung der neuen Wirtschaftsregeln durch die Menschen selbst“. Sputnik hat über die Hintergründe der letzten zwei Versammlungen ausführlich berichtet bzw. diese live übertragen.

Es versammeln sich auf der Veranstaltung Akteure aus unterschiedlichsten politischen Lagern, von denen die meisten für die Einhaltung des Grundgesetzes bzw. der Grundrechte wie Versammlungsfreiheit plädieren. Einige der Akteure erweisen sich jedoch als radikale Gegner aller Corona-Maßnahmen, für die das Virus „fiktiv“ sei und der Lockdown deshalb „sofort aufgehoben“ werden müsse.

Wie auch zuvor, war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz vor Ort. Die Polizisten sprachen die Teilnehmer über Lautsprecher an, wiesen auf die aktuelle Berliner Corona-Verordnung hin, nach der „die Ansammlungen von mehr als zwei Personen verboten sind“, und forderten dazu auf, den Ort zu verlassen. Anders als letztes Mal waren auf der kleinen Wiese auf dem Rosa-Luxemburg-Platz und vor der Volksbühne Menschen auf Teppichen sitzend zu sehen. Viele von ihnen hatten einen Grundgesetz-Band und eine gelbe Rose vor sich liegen - einer Teilnehmerin zufolge „ein Zeichen für Freiheit, Frieden und Freude … Sicherheit und Nichtbedrohung innerhalb des Staates“. Hier sind Sputnik keine Gewalteinsätze der Polizei aufgefallen. Anders als letztes Mal hat die Polizei aber schon vor Beginn der Veranstaltung, also gegen 15 Uhr, die naheliegende Rosa-Luxemburg-Straße sowie die Almstadtstrasse nahe der U-Bahn-Station Rosa-Luxemburg-Platz komplett abgesperrt, so dass die Demonstranten nicht durch durften. In den abgesperrten Bereichen haben sich die Protestler öfter an die Zäune gedrängt und die Polizei mit Buh-Rufen verbal angegriffen. Nur sehr wenige davon hielten Abstand, so dass die Polizei ab und zu Gewalt einsetzte und die Menschen wegführte, um Strafanzeigen gegen sie zu erstatten.