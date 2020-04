WHO bewertet die Möglichkeit für die Entwicklung einer Coronavirus-Immunität

Die Entwicklung der Immunität bei Patienten mit Covid-19 ist laut der Chefin der Abteilung für akute Erkrankungen bei der WHO, Maria Van Kerkhove, möglich, doch es sei noch nicht bekannt, wie stark sie ist. Dies teilte sie bei einer Pressekonferenz in Genf mit.

„Wir haben festgestellt, dass Menschen ein oder zwei Wochen nach der Infektion Antwortantikörper produzieren. Und wir versuchen zu verstehen, was dies bedeutet. Derzeit gibt es keine Studien, die das Vorhandensein von Antikörpern mit der Produktion von Immunität in Verbindung bringen würden. Daher können wir nicht sagen, dass das Vorhandensein von Antikörpern von einer Immunität zeugt. Damit erwarten wir, dass Menschen, die Covid-19 überwunden haben, ein gewisses Maß an Schutz erhalten. Doch aktuell wissen wir nicht, wie stark dieser Schutz ist, ob er von allen infizierten Menschen produziert wird und wie lange er dauern wird“, sagte sie.

„Die Tatsache, dass wir darüber reden, dass es in diesem Bereich keine Beweise gibt, bedeutet nicht, dass keine Immunität entwickelt wird. Dies weist einfach darauf hin, dass solche Studien noch nicht durchgeführt wurden“, betonte sie.

Nach ihren Worten könne dievier Monate nach dem Ausbruch der Pandemie „nicht sagen, dass das Vorhandensein von Antikörpern von Immunität spricht“.

Die Expertin betonte, dass das Covid-19-Virus zudem ziemlich stabil bleibe und nicht schnell mutiere.

ek/mt/sna