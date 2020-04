Todesstrafe für Minderjährige in Saudi-Arabien abgeschafft

Eine dahin gehende Erklärung wurde am Sonntag auf der Homepage der nationalen Kommission für Menschenrechte abgedruckt. „Die Todesstrafe für Minderjährige wird durch eine Haftstrafe von höchstens zehn Jahren ersetzt“, hieß es in dem Dokument.

„Das ist ein wichtiger Tag für Saudi-Arabien … Dieser Erlass wird uns helfen, ein moderneres Strafgesetzbuch zu konzipieren“, wurde Kommissionschef Awwad Alawwad zitiert.

Auspeitschen ebenfalls abgeschafft

In der Vorwoche hatten die saudischen Behörden bereits Peitsche- oder Schlagstock-Prügelstrafen abgeschafft und sie durch Geldstrafen oder gemeinnützige Arbeiten ersetzt. Fast zeitgleich mit diesem Erlass veröffentlichten westliche Medien Berichte über den Tod des saudischen Menschenrechtlers Abdullah al Hamid. Er starb am vergangenen Freitag an einem Schlaganfall in einem saudischen Gefängnis.

