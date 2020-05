Weißes Haus dementiert Berichte über neue Prognose der Sterblichkeit an Covid-19

Zuvor hatte die „New York Times“ geschrieben, dass die US-Regierung eine Verdoppelung der Zahl der an Coronavirus gestorbenen Einwohner bis zum 1. Juni prognostiziere - bis zu 3.000 Menschen und 200.000 Erkrankungsfälle täglich. Das Blatt bezog sich auf ein internes Dokument der Regierung, das die CDC-Sanitärabteilung verfasst hatte.

„Dies ist kein Dokument des Weißen Hauses. Es wurde nicht der Coronavirus-Arbeitsgruppe (des Weißen Hauses) vorgelegt, es hat keine zwischenbehördliche Abstimmung gegeben. Diese Daten spiegeln auch keine Modelle der Arbeitsgruppe oder die von ihr analysierten Daten wider“, heißt es in einer schriftlichen Erklärung des Sprechers des Weißen Hauses, Judd Deere.

Deere bestritt jedoch nicht die Echtheit des Dokuments und den Bericht der Zeitung, dass die Prognose in der CDC erstellt worden sei. Er erklärte, dass die Forderungen von Präsident Donald Trump , die Beschränkungen schrittweise aufzuheben, auf wissenschaftlichenberuhen würden, denen Experten für Gesundheit und Infektionskrankheiten zustimmen.

Trotz der Quarantäne, die die meisten Bundesstaaten seit Mitte März verhängt haben, ist es bis dato noch nicht gelungen, die Situation in den Vereinigten Staaten umzukehren. Mehr als 1,1 Millionen Menschen erkrankten an dem Virus, mehr als 67.000 Menschen starben. Die USA sind nach beiden Indikatoren weltweit führend.

Der US-Präsident Donald Trump hatte am 3. Mai seine Prognose für die Zahl der Todesfälle in den Vereinigten Staaten erhöht. Wenn er zuvor gesagt hatte, dass ungefähr 50.000 sterben würden (die aktuelle Zahl ist bereits um ein Drittel höher), so hatte er in einem Interview mit Fox News eine Zahl von 80.000 bis 100.000 zugelassen.

