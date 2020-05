Antisemitismus in Corona-Krise: US-Sondergesandte warnt vor „Tsunami“

In der Coronavirus-Krise ist weltweit ein deutlicher Anstieg von antisemitischen Online-Hassreden zu beobachten, so dass man von einem „Tsunami“ sprechen kann. Dies berichtet die israelische Zeitung „Haaretz“ unter Berufung auf den US-Sonderbeauftragten für Überwachung und Bekämpfung des Antisemitismus, Elan Carr, am Dienstag.