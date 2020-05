Frankreichs Widerstandsheldin Cécile Rol-Tanguy stirbt am 75. Kriegsende-Jahrestag

Die Kämpferin der Résistance sei im Alter von 101 Jahren am Freitag in Monteaux (Département Loir-et-Cher) verstorben, meldet die Agentur unter Verweis auf die Familie.

„Sie war eines der weiblichen Gesichter der französischen Résistance und der Befreiung von Paris“, schrieb der Élyséepalast über Rol-Tanguy am Samstag.

Der Präsident der Republik verneige sich vor dem Leben dieser Freiheitskämpferin.

Cécile Rol-Tanguy

Geboren am 10. April 1919 in der südfranzösischen Stadt Royan (Département Charente-Maritime) als Cécile Le Bihan, schloss sich Rol-Tanguy 1940, als die Truppen der Wehrmacht in Paris einmarschierten, der Résistance an.

Cécile und ihr Ehemann Henri Rol-Tanguy waren zentrale Figuren des Widerstands gegen die Nazis und maßgeblich an der Befreiung von Paris beteiligt. Sie lebten während der Besetzung im Untergrund. Von einem Untergrundhauptquartier am Place Denfert-Rochereau im Süden der französischen Hauptstadt koordinierten sie den Widerstand.

Sie schrieb Flugblätter und benutzte Berichten zufolge ihren Kinderwagen, um Waffen zu verstecken. Nach Angaben des Präsidentenpalastes war es Cécile Rol-Tanguy, die am 19. August 1944 den ihr von ihrem Mann diktierten Aufruf zum Aufstand der Pariserinnen und Pariser verfasst habe.

Rol-Tanguy war Trägerin der höchsten Auszeichnungen des französischen Staates und bis ins hohe Alter als Zeitzeugin in Schulen unterwegs. Ihr Mann Henri starb 2002.

„Als Figur des Widerstands und der Befreiung ist sie eine große Frau, die uns an diesem so symbolträchtigen Tag verlässt“, so Frankreichs Ex-Präsident François Hollande auf Twitter.

„Als Figur des Widerstands und der Befreiung ist sie eine große Frau, die uns an diesem so symbolträchtigen Tag verlässt", so Frankreichs Ex-Präsident François Hollande auf Twitter.

