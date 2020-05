Kann man Covid-19 mit der Spanischen Grippe vergleichen – und daraus lernen?

Sie hatte die Menschen im Ersten Weltkrieg geschwächt und unvorbereitet getroffen, sich rasend schnell um den Globus verbreitet und zwischen 27 und 50 Millionen Menschenleben gefordert: Die Spanische Grippe. Wie wirkte sich die Pandemie vor rund 100 Jahren aus und was haben wir daraus in Bezug auf Covid-19 gelernt?

Zwischen 1918 und 1920 ging das Schreckgespenst Spanische Grippe in der Welt um. Mit geschätzt 500 Millionen Infizierten und 27 bis 50 Millionen Toten hatte die neuartige Krankheit eine Letalität von 5 bis 10 Prozent und damit deutlich schlimmere Auswirkungen als andere Influenza-Erreger. Dieser Tage ist die Pandemie von vor rund einem Jahrhundert wieder aktuell. Obwohl es bestimmte Unterschiede gibt, wie beispielsweise die Tatsache, dass vergleichsweise junge Menschen zwischen 20 und 40 Jahren von der Spanischen Grippe besonders schwer betroffen waren, wohingegen bei der Corona-Pandemie Ältere zur Risikogruppe gerechnet werden, gibt es doch auch viel Vergleichbares.

Verlässliche Quellen zur Spanischen Grippe seien rar, erklärt Medizinhistoriker Harald Salfellner im DLF-Interview. So gebe es praktisch keine Bilder, zumindest aus Europa. Neben den aus seiner Sicht sehr wertvollen Augenzeugenberichten und literarischen Quellen gebe es zwar auch Zeitungsberichte, diese seien aber schon vor 100 Jahren von Falschmeldungen durchsetzt gewesen.

„Aber das Entscheidende sind natürlich die Archive und die statistischen Arbeiten, die Forschungen, die unmittelbar nach 1918 unternommen wurden und die jetzt in irgendwelchen Archiven herumliegen. Darauf zu stoßen, das ist ein großer Goldfund. Pathologische Infektionsbefunde zum Beispiel. Ich habe einen ganz wertvollen, ganz wichtigen gefunden – das ist dann schon eine große Sache“, so Salfellner, der ein Buch über die Spanische Grippe geschrieben hat.

Vergleicht man die Spanische Grippe, die teils sehr widersprüchlichen Äußerungen zu ihrer Herkunft und Auswirkung sowie die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung, so kann man nicht umhin, Parallelen zur Corona-Pandemie festzustellen.

Bis heute sind verschiedene Varianten in der Diskussion, welchen geografischen Ursprung die Spanische Grippe gehabt hatte: Neben dem möglichen Ausgangspunkt China, wo es im Dezember 1917 zum Ausbruch einer tödlichen Atemwegserkrankung mit ähnlichen Symptomen gekommen war, besagt eine andere Theorie, dass das Virus aus einem großen Truppenlager bei der französischen Stadt Etaples kam. Als wahrscheinlichster Ursprungsort gelten jedoch die USA, wo es im Januar 1918 zu den ersten Ausbrüchen kam. Als Patient Null gilt der Küchenunteroffizier Albert Gitchell, der sich am 4. März 1918 mit Halsschmerzen, Fieber und Kopfschmerzen krankgemeldet hatte, und der damit zwar nicht der erste an der Spanischen Grippe erkrankte, aber der erste registrierte Patient war.

Auch die rasend schnelle Verbreitung der Pandemie und die hohen Zahlen von Erkrankten und Todesopfern lassen in der Corona-Krise Erinnerungen an die Spanische Grippe wach werden. Genauso leicht übertragbar, wurde Covid-19 noch im Februar als eine Stufe geringer im klinischen Schweregrad als die Spanische Grippe eingeschätzt, inzwischen gehen Experten von einer möglichen Gleichwertigkeit aus.

Ähnlich ist auch, dass heute wie vor 100 Jahren die unübersichtliche Informationslage und Ängste in der Bevölkerung den Nährboden für Verschwörungstheorien bereiten. So wurde bei der Spanischen Grippe beispielsweise vermutet, sie sei eine biologische Waffe des Deutschen Kaiserreiches:

„Für deutsche Agenten wäre es einfach, den Krankheitserreger in einem Theater oder einem anderen Ort, wo viele Menschen versammelt sind, freizusetzen. Die Deutschen haben Epidemien in Europa gestartet. Es gibt keinen Grund, warum sie mit Amerika behutsamer umgehen sollten“, verkündete im September 1918 der Leiter der US-amerikanischen Health and Sanitation Section oft he Emergency Fleet Corporation, Philip Doane.

Anderen Theorien zufolge soll das Virus in einem US-Gefängnis ausgebrochen und von US-amerikanischen Soldaten nach Europa eingeschleppt worden sein. Genauso wenig Einigkeit herrschte über die Übertragungswege und geeignete Maßnahmen zum Selbstschutz, ob etwa das Virus beim Schlafen im Freien durch Tautropfen oder Staub übertragen werde und ob die Fenster in den Häusern besser offen oder geschlossen sein sollten.

Auch wenn vor 100 Jahren die Lebensverhältnisse der Menschen und die medizinische Versorgung noch andere waren und Influenza-Viren erst 1933 als solche von der Forschung erkannt wurden, gleichen sich die damals ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie mit dem, was wir heute erleben. So wurden teilweise bereits relativ früh Quarantänemaßnahmen angeordnet, etwa wenn ein Schiff mit Erkrankten an Bord in einem US-amerikanischen Hafen einlief. Auch Abstandsgebote, das Sauberhalten von Körper, Gesicht und Kleidung sowie das Tragen von Mundschutz gehörten zu den empfohlenen Sicherheitsmaßnahmen in den USA, die von der Spanischen Grippe besonders stark betroffen waren und der 650.000 Zivilisten zum Opfer fielen. Die empfohlenen Maßnahmen waren jedoch nur bedingt umsetzbar, beengte Wohnverhältnisse und kriegswichtige Truppenverlegungen machten Quarantäne oft unmöglich.

„Man darf nicht vergessen, es handelte sich um soziale Lage, zu der es heute ebenfalls kein Spiegelbild mehr gibt. Dass sieben, acht, neun Menschen rund um die Uhr in einer kleinen Wohnung, in einem Zimmer lebten, war in den Vorstädten fast die Norm. Und in solchen Fällen war eine Quarantäne praktisch nicht denkbar“, erklärt Medizinhistoriker Salfellner.

In einem Interview mit Jung & Naiv hatte Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, erst kürzlich darauf hingewiesen, dass auch Grenzkontrollen, wie wir sie heute kennen, auf die Spanische Grippe zurückgehen. Die Historikerin Tara Zahra hat Hinweise darauf gefunden, dass die Pandemie vor rund 100 Jahren insgesamt zu einem Rückgang der internationalen Kontakte geführt hatte und die globale Migration erst in den 1970er Jahren wieder auf das gleiche Niveau kam wie vor 1914. „Die generelle Reaktion national und global war, Grenzen hochzuziehen, Reisen zu beschränken“, wird Zahra vom Deutschlandfunk zitiert. „Ich glaube, es ist kein Zufall, dass in den USA das wichtigste Gesetz, das die Migration aus Süd- und Osteuropa beschnitten hat, dass das 1924 eingeführt wurde, aber es hatte schon vorher Form angenommen. Die Angst vor der Übertragung von Krankheiten war ein Teil dieser Geschichte.“

Auch wenn die Fachwelt gespalten sei, ob man die Spanische Grippe mit der aktuell grassierenden Covid-19-Pandemie vergleichen könne, könne man zumindest eines daraus lernen, sagt Medizinhistoriker Harald Salfellner. Man hätte aus der Spanischen Grippe lernen sollen, dass Pandemien in sehr großem Umfang möglich sind, und man müsse sich auch jetzt bei Covid-19 vor Augen halten, dass die nächste Grippepandemie schon im nächsten Jahr kommen und noch opferreicher ausfallen könnte. „Man darf sich nicht in Pessimismus verlieren, aber das sind Fakten, die man seit 1918 weiß und die letztendlich auch ein politisches Handeln erfordern.“