„Schwarzer Frühling“ in Paris: Protestler gehen auf die Straßen der Hauptstadt Frankreichs – Live

Sputnik überträgt live vom Pariser königlichen Place Vendôme, an dem die Gelbwesten und linke Demonstranten den „Protest des schwarzen Frühlings“ angekündigt haben.

Während ihres letzten Protests vor dem Corona-Lockdown am 15. März wurden mehrere Demonstranten nach Zusammenstößen mit der Polizei verhaftet.

Die französische Regierung hat beschlossen, die Versammlungen auf zehn Personen zu beschränken, wobei die Geldstrafe für Verstöße gegen diese Regel von 38 auf 135 Euro angehoben wird. In Paris sowie in anderen Gebieten mit hohem Ansteckungsrisiko wird der Bevölkerung weiterhin empfohlen, ihre Häuser ohne Not nicht zu verlassen.

iv/ae