Mentholzigarette in EU steht vor endgültigem Aus

Nach einer vierjährigen Übergangsphase tritt das Verbot der Mentholzigaretten im EU-Raum nun endgültig in Kraft. Von Mittwoch, dem 20. Mai, an sind in den Mitgliedsstaaten der Union ausnahmslos alle Zigaretten mit charakteristischen Aromen verboten, weil sie den Tabakgeschmack überdecken und so zur Förderung des Tabakkonsums beitragen.