Regierungsberater gegen Ungleichheit in Corona-Krise: Hilfe auch bei Frauenberufen nötig

In der Corona-Krise haben Berater die deutsche Bundesregierung ermahnt, bei Hilfsmaßnahmen Männer nicht zu bevorzugen. Die Mitglieder des Rats für Nachhaltige Entwicklung haben am Montagabend dem Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) ein Papier mit dem Titel „Raus aus der Corona-Krise im Zeichen der Nachhaltigkeit“ vorgestellt.

Darin heißt es, die Krise sei „eingebettet in soziale Ungleichheitsstrukturen“, Frauen insgesamt stärker betroffen als Männer, Hilfen dürften daher „nicht nur Männerberufe, z.B. in der Industrie, in den Fokus nehmen“, sondern müssten Beschäftigungsverhältnisse von Frauen gleichermaßen berücksichtigen. Die Frauenberufe, etwa im Gesundheits- und Pflegebereich, sollten aufgewertet und fair entlohnt werden.

In dem Papier wird empfohlen, sicherzustellen, dass auch Kinder und Jugendliche aus ärmeren und bildungsfernen Familien an der digitalen Bildung teilnehmen können. Der 15-köpfige Rat warnt vor dem „Kardinalfehler“, wegen der Krise Klimaschutz- und Umweltziele zu vernachlässigen.

Die Unternehmen, denen der Staat mit Steuergeld helfe, sollten demnach verpflichtet werden, „Nachhaltigkeitskriterien bei der Mittelverwendung und in der Entwicklung ihrer Unternehmen zu beachten und anschließend darüber zu berichten“.

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) wurde erstmals 2001 von der Bundesregierung berufen. Das Gremium setzt sich aus 15 Personen des öffentlichen Lebens zusammen, Vorsitzender ist der Ex-Staatsminister und frühere Chef des Industrieverbands BDI, Werner Schnappauf.

ls/sb/dpa