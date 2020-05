Deutsche Ärzte besorgt: Massiver Rückgang von Terminen seit März

Die Zahl der Facharztbesuche in Deutschland ist in der Hochphase der Corona-Pandemie zwischen Mitte März und Anfang Mai drastisch gesunken. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten bundesweiten Umfrage des Norddeutschen Rundfunks bei Vertretern von Berufsverbänden, Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen hervor.