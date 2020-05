Nissan-Mitarbeiter protestieren gegen Werkschließung in Barcelona

In Barcelona findet eine Protestkundgebung gegen die am Donnerstag angekündigte Schließung des Nissan-Werks statt.

Nach Angaben des spanischen TV-Senders „24 Horas“ versammelten sich mehrere Hundert Menschen am Eingang und verbrannten Reifen. Außerdem wurden benachbarte Straßen durch die Demonstranten blockiert.

Am Donnerstag gab der japanische Autohersteller „Nissan“ bekannt, dass er sein Werk in Barcelona schließen würde. 2019 betrug der Anteil der Nissan-Produktion in Katalonien nur 30 Prozent der maximalen Kapazität. Die Situation verschlechterte sich aufgrund der Corona-Pandemie, welche zur vorübergehenden Einstellung der Produktion führte. Anfang Mai hatten die Mitarbeiter des Werks einen unbefristeten Streik begonnen und das Management aufgefordert, über die Zukunft des Werks zu entscheiden.

Die spanische Außenministerin Arancha González Laya teilte in diesem Zusammenhang mit, dass die Regierung Spaniens die Entscheidung von Nissan bedauere, und versprach dabei, dass die Behörden ihr Bestes tun würden, um die Arbeitsplätze zu retten.

Medienberichten zufolge wird die Schließung der Produktionsstätte Nissan rund eine Milliarde Euro kosten. Ungefähr 3.000 Menschen werden ihren Job verlieren.

