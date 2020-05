Kein einziger Covid-19-Fall im syrischen Idlib identifiziert – WHO-Experten

Experten der Weltgesundheitsorganisation haben laut eigenen Angaben keinen einzigen Fall von Covid-19 im Nordosten Syriens identifiziert. Sie seien jedoch bereit zu reagieren, sollte das Virus entdeckt werden. Dies teilte Catherine Smallwood, führende Expertin für Notsituationen beim Europäischen WHO-Büro, bei einem Briefing am Donnerstag mit.

„Wir sind zuversichtlich, dass es im Nordosten Syriens Möglichkeiten (zur Viruserkennung – Anm. d. Red.) gibt. Wir haben in der Tat Testkits bereitgestellt und arbeiten weiterhin mit regionalen Behörden zusammen, falls positive Ergebnisse gefunden werden, die in anderen Labors in der europäischen Region bestätigt werden können. Ja, wir haben kein einziges positives Ergebnis erhalten, aber wir arbeiten mit Teams vor Ort zusammen. Sobald Anzeichen für einen Verdacht auf Covid-19 oder einen bestätigten Fall aufgrund von Blutuntersuchungen vorliegen, sind wir bereit zu reagieren“, sagte sie.

Am 11. März hat die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch einer neuartigen Coronavirus-Infektion Covid-19 als Pandemie eingestuft. Nach jüngsten Daten wurden weltweit über 5,7 Millionen Fälle der Krankheit registriert, mehr als 355.000 Menschen sind gestorben.

ek/mt/sna