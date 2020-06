Nach Floyds Tod: Neuer Fall mit Kniedruck auf Hals durch Polizisten ermittelt

In der Stadt Sacramento des US-Bundesstaates Kalifornien ermittelt die Polizei den Fall, wo ein Polizist mit seinem Knie auf den Hals eines 18-jährigen Demonstranten gedrückt haben soll. Dies teilt der TV-Sender CNN am Donnerstag mit.

Dem TV-Sender zufolge sei auf einer Aufnahme zu sehen, wie ein Polizeibeamter eine Taktik anwendet, die der bei dem Polizeieinsatz gegen George Floyd ähnelt.

„Das Video hält das Ende des Falles fest, als die Offiziere eine Festnahme wegen Plünderung durchzuführen versuchten“, sagte der Offizier Karl Chan.

Die Polizei berichtet, dass der 18 Jahre alte Tyzhon Johnson sich an den Unruhen und Plünderungen beteiligt hätte und versucht haben soll, die Flucht zu ergreifen, als die Polizisten ihn festnehmen wollten.

„Johnson wurde wegen des Verdachts auf Diebstahl und Fluchtversuch verhaftet. Die Gewaltanwendung wurde dokumentiert und wird gemäß der Politik des Departments behandelt, wie auch bei jedem Akt der Gewaltanwendung“, so die Polizei.

Johnson sollte laut den Mitteilungen des Gefängnisses von Sacramento-County am Dienstag freigelassen worden.

Unruhen in den Vereinigten Staaten

In Minneapolis und weiteren US-Städten kommt es nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd zu teils gewaltsamen Protesten.

Floyd war am vergangenen Montag bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen. Alle vier an dem Einsatz beteiligten Polizisten wurden entlassen, einer von ihnen wurde wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Bei ihm handelt es sich um den weißen Polizisten, der sein Knie minutenlang auf den Hals von Floyd gedrückt hatte.

