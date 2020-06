Antidiskriminierungsgesetz „umgehend kippen“: Polizisten aus NRW wollen nicht mehr nach Berlin

Wegen des am Donnerstag in Berlin verabschiedeten Antidiskriminierungsgesetzes hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Nordrhein-Westfalen den Innenminister Herbert Reul (CDU) dazu gemahnt, vorläufig keine Polizeibeamten mehr zu Großeinsätzen in die deutschen Hauptstadt zu entsenden.