Deutschland: Altersrentner bekommen ab Juli mehr Geld

Die rund 21 Millionen Rentner in Deutschland bekommen ab nächstem Monat ein deutliches Plus bei ihren Altersbezügen. Der Bundesrat billigte am Freitag die Verordnung der Bundesregierung über die Anhebung der Altersbezüge zum 1. Juli. Demnach steigen die Renten im Osten um 4,2 und im Westen um 3,45 Prozent.