Berlin: Schweigedemo aus Solidarität mit weltweiten George-Floyd-Protesten

Nachdem die Bundesregierung die Beschränkungen für die Teilnahme an Demonstrationen aufgehoben hat, findet am Samstag, dem 6. Juni, auf dem Berliner Alexanderplatz eine Schweigedemo gegen Rassismus und Polizeigewalt statt, bei der die Demonstranten die Ermordung von George Floyd durch die Polizei in Minneapolis verurteilen.