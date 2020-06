Paris: Ungenehmigter George-Floyd-Protest vor US-Botschaft

Am Samstag protestieren Pariser aus Solidarität mit den weltweiten George-Floyd-Protesten vor der US-Botschaft gegen Rassismus und Polizeigewalt. Die Demonstration wurde von den Behörden nicht genehmigt.

Am Dienstagabend gingen in Frankreich Zehntausende Menschen gegen eine rassistisch motivierte Polizeigewalt auf die Straße. Auch in zahlreichen anderen europäischen Städten fanden zahlreiche Demos statt.