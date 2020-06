Nach Trumps umschrittenen Postings: Zuckerberg will Umgang mit Contents prüfen

Facebook-Chef Mark Zuckerberg will den Umgang des sozialen Netzwerkes mit Inhalten verbessern. Der Star-Unternehmer erklärte am Freitag, es gehe darum, dem Rassismus entgegenzuwirken. Mit diesen Worten reagierte er auf die Dauerproteste in den USA, die nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten begonnen hatten.

Facebook war auch von eigenen Mitarbeitern heftig für die Entscheidung kritisiert worden, umstrittene Posts von US-Präsident Donald Trump auf der Seite gelassen zu haben.

„Ich weiß, dass viele von Ihnen denken, wir hätten die Posts des Präsidenten vergangene Woche irgendwie bewerten sollen“, so Zuckerberg. Er bezog sich dabei auf seinen Entschluss, den Trump-Post mit der Aussage „Wenn die Plünderungen beginnen, beginnt auch das Schießen“ (when the looting starts, the shooting starts) nicht entfernt zu haben.

ls/mt/rtr