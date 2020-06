Behörden Weißrusslands wollen Bürger vor „schadenden” Informationen schützen

„Die Strategie des Informationsministeriums besteht meiner Ansicht nach darin, die Aktivitäten von Massenmedien zu korrigieren, um erstens die Vermittlung einer klaren Staatspolitik zu gewährleisten sowie die Bevölkerung vor Informationen, die dem Staat Schaden zufügen könnten, zu bewahren“, sagte der Minister.

Dabei machte Luzki darauf aufmerksam, was „jetzt, während der wichtigen politischen Kampagne (am 9. August finden in Weißrussland Präsidentenwahlen statt) im Internet, in sozialen Netzwerken, auf Webseiten und Videohostings vor sich geht“.

„Es kann wie etwas Harmloses scheinen. Allerdings beeinflusst das sehr ernsthaft das, was im Land vor sich geht, und das, wie sich das Land entwickeln wird. Meiner Meinung nach ist es wichtig, Menschen klare, verständliche und wahrhafte Informationen über die Geschehnisse mitzuteilen. Es ist sehr einfach, das Hirn vollzupumpen. Ein digitaler Rausch wirkt sich sehr ernsthaft auf die Gemüter aus“, setzte der Minister fort.

Die Aufgabe vor allem staatlicher Medien sei es, diesen digitalen Rausch zu unterbinden und wahre Informationen zu verbreiten.

„Ernsthafte Informationsunterstützung“

Informationen spielen ihm zufolge eine immer tragendere Rolle bei der Fassung von politischen und wirtschaftlichen Beschlüssen.

„Sie beeinflusst immer mehr die Entwicklung der Staaten sowie das, was mit ihnen passiert – ob sie überhaupt in dieser Welt existieren werden. Nicht Kriege und nicht Krieger im herkömmlichen Sinn bestimmen tatsächlich, wie sich die Welt weiter entwickeln wird, sondern die Informationen“, betonte Sluzki.

In diesem Sinne solle die „Fassung jeglicher Beschlüsse, jeglicher staatlicher Beschlüsse von ernsthafter Informationsunterstützung begleitet werden“.

Regierungsauflösung

Am vergangenen Mittwoch hatte Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko die Regierung aufgelöst und bereits einen Tag später eine neue Zusammensetzung des Kabinetts ernannt. Unter anderem wurde Luzki zum Informationsminister.

ns/ae