Wieder Regelbetrieb: In Berlin und Brandenburg öffnen Kitas Mitte Juni – Schulen nach Sommerferien

Der Berliner Senat hat sich am Dienstag darauf geeinigt, dass die Kindertagesstätten in Berlin noch vor den Sommerferien wieder komplett öffnen werden. Für Schulen soll der Normalbetrieb nach den Ferien beginnen. In Brandenburg sollen die Kitas schon kommenden Montag öffnen.

Die Kitas in Berlin sollen ab Mitte Juni die Rückkehr zum Regelbetrieb beginnen, bei dem wieder alle Kinder betreut werden können. Ab dem 22. Juni soll die Betreuung wieder in vollem Umfang möglich sein. Derzeit haben viele Eltern nur einen Anspruch auf eine Halbtagsbetreuung. Elternorganisationen wie „Kitakrise Berlin“ sind allerdings skeptisch darüber, ob genügend Personal zur Verfügung steht. Erzieherinnen und Erzieher, die zur Corona-Risikogruppe gehören, fallen für die Betreuung der Kinder aus.

Wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag, nach der Sitzung des Senats mitteilte, gilt die Rückkehr der Schüler nach den Sommerferien für alle Schularten und Jahrgangsstufen.

„Wir wollen nach den Sommerferien in den Vollbetrieb gehen“, sagte Scheeres. Dann werde es wieder ein Ganztagsangebot geben. „Das ist nur möglich, wenn wir die 1,5 Meter-Regel fallen lassen“, betonte die Senatorin.

In Berlin beginnen die Sommerferien in diesem Jahr am 25. Juni und enden am 7. August.

Auch in Brandenburg

In Brandenburg sollen Kitas ab Montag ihren Normalbetrieb wieder aufnehmen, die Schulen nach den Sommerferien am 10. August. Das kündigte Landesjugendministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag in Potsdam an und verwies auch auf eine geringe Zunahme der Corona-Infektionen. Die Landesregierung plane indes Tests in Schulen und Kitas.

Endgültig beschlossen werden solle die Kita-Öffnung am Freitag. Viele Hygieneregeln sollen auch im Regelbetrieb in Kraft bleiben. In Schulen werde der Mindestabstand keine Rolle mehr spielen, sagte Ernst. Für den Fall eines Infektionsherdes brauche aber jede Schule ein Notfallkonzept. Lehrkräfte, die ein besonderes Risiko für eine Infektion hätten, sollten nicht im Unterricht mitarbeiten, aber zum Beispiel Schüler unterstützen, die viel aufholen müssten.

Seit 25. Mai galt in Brandenburger Kitas ein eingeschränkter Regelbetrieb. An Schulen wurde seitdem tageweise unterrichtet.

