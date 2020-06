„Weiße Leben zählen“: Unbekannte färbten Statue zur Abschaffung der Sklaverei

Unbekannte Täter haben in Frankreich eine Statue zur Abschaffung der Sklaverei weiß gefärbt. Darüber berichtet die lokale Zeitung „Republique des Pyrenees“ mit.

Zu dem Vorfall kam es am heutigen Donnerstag in der Stadt Pau. Die Büste und der Sockel sind mit weißer Farbe übergossen worden. Die leere Dose wurde etwa zehn Meter entfernt gefunden. Auf der Verpackung stand geschrieben: „White lives matter“ (dt. – Weiße Leben zählen) – eine Anspielung auf das Motto der Protestierenden gegen Rassismus „Black lieves matter“.

#Pau : la statue pour l’abolition de l’esclavage a été vandaliséehttps://t.co/sYmxXIKoOJ pic.twitter.com/qmHKNmzWzj — La Rép des Pyrénées (@LaRepDpyrenees) June 11, 2020

​In der vergangenen Zeit brachen in vielen Städten der USA und sogar in anderen Ländern Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus aus, nachdem ein weißer Polizist einen Afroamerikaner bei der Festnahme in den USA getötet hatte.

So sind am 2. Juni allein in Paris etwa 20.000 Menschen auf die Straßen gegangen. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei.

