Frankreich: Proteste gegen Rassismus - Polizei-Kritik an Innenminister

In Frankreich nimmt die Kritik der Polizei an Innenminister Christophe Castaner zu – dies im Zuge der Debatte um Rassismus im Lande. Auch für Polizisten gilt laut Grégory Joron von der Polizeigewerkschaft Unité SGP-FO die Unschuldsvermutung – gerade das habe der Minister in seinen Aussagen missachtet.