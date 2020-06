Protest gegen coronabedingte Einschränkungen: Pfarrer verwandelt Kirche in eine „Bar“ – Fotos

Der ungewöhnliche Gottesdienst fand demnach am Mittwoch statt. In der Redemptor Kirche wurden Tische aufgestellt. Daniel Cattaneo und andere Pfarrer wurden als Kellner gekleidet und brachten Kirchenbesuchern die Bibel auf einem Tablett. Entsprechende Fotos erschienen auf sozialen Netzwerken.

„Wir sind auf diese Weise gekleidet, mit Tabletts, weil es allem Anschein nach die einzige Möglichkeit für uns ist, zusammenzukommen, um dem Wort Gottes zu dienen“, zitiert die Zeitung Cattaneo.

Así tuvo que abrir la Iglesia Redentor, la persecución religiosa por parte del estado nacional se hace cada vez más evidente.@omarperotti es hora de que te la juegues y te rebeles contra las presiones del gobierno naciónal.#QueAbranLosTemplos pic.twitter.com/UCBOSmMfkR — Federico Picchio (@Picchio_Fede) June 11, 2020

Pläne für eine „Autokirche“

Die Maßnahme sei ein Protest gegen die wegen der Coronavirus-Pandemie im Land verhängten Einschränkungen . Bars und Geschäfte in San Lorenzo seien geöffnet. Bei religiösen Versammlungen seien jedoch nicht mehr als zehn Teilnehmer erlaubt.

Wie der Journalist aus Santa Fe am Freitag twitterte, hat Cattaneo weitere Alternativen in Sicht, um die Beschränkungen zu umgehen. Am Sonntag soll unweit der Kirche ein „Drive-In-Gottesdienst“ stattfinden, dem Kirchenbesucher in ihren Autos werden beiwohnen können.

Este domingo en San Lorenzo se realizará "Auto-culto" en Iglesia Redentor. A las 15 hs en las hectáreas -detrás del cementerio- se reunirán los fieles en autos unicamente, donde podrán escuchar la palabra del Pastor @CattaneoDani pic.twitter.com/nwVXOcGUIO — Pablo Gato Gavira (@pablogavira) June 12, 2020

Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 11. März den Ausbruch des neuen Covid-19-Erregers als Pandemie eingestuft.

Weltweit wurden laut der Johns-Hopkins-Universität (JHU) bereits mehr als 7,6 Millionen Menschen mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Bisher wurden demnach 426.309 Todesopfer registriert.

In Argentinien starben demnach 785 Patienten an der neuartigen Infektion. Mit großem Abstand die meisten neuen Corona-Fälle werden laut Medienberichten in Buenos Aires festgestellt.

