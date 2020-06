Tausende demonstrieren in Stuttgart, Hamburg und Lübeck gegen Rassismus – Fotos und Video

In Stuttgart sowie in Lübeck und Hamburg hat es am Samstag Demonstrationen gegen Rassismus gegeben. Fotos von den Kundgebungen erschienen auf sozialen Netzwerken.

Etwa 2000 Menschen versammelten sich in Stuttgart. In vielen Redebeiträgen wurden Respekt und Fairness gefordert. Die Aktion verlief nach DPA-Angaben friedlich.

Die Veranstalter hätten die Teilnehmer wiederholt aufgerufen, die angeordneten Abstände wegen des Coronavirus einzuhalten, sagte ein Polizeisprecher.

#BLM #Demo Die Versammlungsleitung hat soeben darum gebeten, mehr Abstand zu halten, um den Corona-Regeln nach wie vor gerecht zu werden. Eure #Polizei #Stuttgart — Polizei Stuttgart (@PP_Stuttgart) June 13, 2020

Mehr als 500 Demonstranten gingen in Lübeck auf die Straßen. In Hamburg nahmen an der Aktion rund 250 der angekündigten 750 Menschen teil. Eine zweite Demonstration in der Stadt sei kurz vor Beginn abgesagt worden, meldet die Agentur unter Verweis auf die Polizei.

#BlackLivesMatter #BLM



Die Demo in Lübeck war sehr gut besucht. pic.twitter.com/22TMovZYQu — Omas Gegen Rechts Lübeck (@OLubeck) June 13, 2020

Tod von Floyd

Anlass für die Demos war der Tod des Afroamerikaners George Floyd am 25. Mai nach einem Polizeieinsatz in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota). Ein weißer Polizeibeamter hatte sein Knie fast neun Minuten lang in den Nacken des am Boden liegenden Floyd gedrückt.

Der 46-Jährige hatte mehrfach um Hilfe gefleht, bevor er das Bewusstsein verlor, was auf einem Video festgehalten wurde. Der Schwarze wurde bei seiner Ankunft im Krankenhaus für tot erklärt.

Der Beamte und drei weitere an dem Einsatz beteiligte Polizisten wurden nach Bekanntwerden des Vorfalls entlassen. Sie wurden inzwischen festgenommen und angeklagt.

mo/mt/dpa