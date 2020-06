Coronavirus weltweit: Mehr als 7,5 Millionen Ansteckungsfälle seit Erstausbruch

Laut WHO-Daten sind seit dem Erstausbruch des Virus insgesamt 7.553.182 Infizierte registriert worden. 423.349 Corona-Patienten starben. Seit Samstag sind weltweit 142.672 Neuinfektionen und 5.055 Todesfälle verzeichnet worden.

Die chinesischen Behörden hatten am 31. Dezember 2019 die WHO über den Ausbruch einer Lungenkrankheit mit unbekannter Ursache in der Stadt Wuhan in Kenntnis gesetzt. Der Krankheitserreger wurde als ein neuartiges Coronavirus identifiziert, das später die Bezeichnung Sars-CoV-2 erhielt. Die durch das Virus verursachte Lungenkrankheit trägt offiziell den Namen Covid-19. Am 11. März wurde der Ausbruch der Krankheit von der WHO zur Pandemie erklärt.

ls/sb