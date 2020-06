Familienministerin rechtfertigt Vorratsdatenspeicherung im Bereich Kindesmissbrauch

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) ist offen für die Vorratsdatenspeicherung im Bereich Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. In der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ sagte Giffey am Donnerstagabend, man sei an einem Punkt angekommen, wo man alles, was nötig und möglich sei, prüfen und tun müsse, um diese Dinge aufzuklären.