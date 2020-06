Unfallchirurgen mahnen Autofahrer: Bloß nicht gucken, wenn das Smartphone klingelt

Unfallchirurgen warnen die hinter dem Steuer Sitzenden auch nur vor sekundenlanger Ablenkung durch das Handy, wenn dieses summt oder piept. Viele Verletzungen, die die Experten in den Notaufnahmen sähen, gingen auf Unfälle abgelenkter Fahrer zurück, heißt es.

Wie die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) rechnete, führt schon das 3-sekündige Checken einer SMS bei 50 km/h zu etwa 42 Metern Fahrt ohne Wahrnehmung des Verkehrsgeschehens. Bei einer Geschwindigkeit von 120 km/h auf der Autobahn seien Fahrer sogar 100 Meter im Blindflug unterwegs.

Die Ärzte raten daher, „beim Autofahren das Handy beiseite zu legen“. Abgelenkte Verkehrsteilnehmer könnten weder auf andere Fahrzeuge noch auf Fußgänger oder Hindernisse reagieren. Auch auf dem Fahrrad oder E-Scooter oder als Fußgänger könne der Blick aufs Handy entscheidende Sekunden kosten, „die später über Leben oder Tod entscheiden“, hieß es.

Die Fachgesellschaft verwies darauf, dass das höchste Unfallrisiko im Straßenverkehr Verkehrsteilnehmer zwischen 18 und 24 Jahren hätten. Laut Daten des Statistischen Bundesamts seien 2018 in Deutschland fast 61.000 Menschen aus dieser Altersgruppe verunglückt, davon 369 tödlich.

Am Samstag, dem 20 Juni, wird in Deutschland der Tag der Verkehrssicherheit begangen. Er wurde 2005 vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat ins Leben gerufen und wird seitdem jedes Jahr am 3. Junisamstag unter dem Motto „Gemeinsam für mehr Sicherheit“ durchgeführt.

ls/mt/dpa