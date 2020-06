Zahl der Neuinfektionen auf Höchstniveau seit vier Wochen – RKI

Nach neusten Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland am 18. Juni 770 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Dies ist die höchste Zahl der Ansteckungsfälle seit dem 20. Mai.

Der mögliche Grund für die vergleichsweise hohe Zahl an Neuinfektionen könnte der Corona-Ausbruch bei einem Schlachtereibetrieb im ostwestfälischen Kreis Gütersloh sein. Am Donnerstagabend hatte der Kreis 730 registrierte Neuinfektionen gemeldet.

Weitere Landkreise mit vielen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sind laut RKI Verden, Magdeburg, der Berliner Bezirk Neukölln und Warendorf. 135 von 412 Landkreisen meldeten in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Infektionen.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag am 18. Juni nach RKI-Schätzungen unverändert bei 0,86 und damit unter der kritischen Marke von 1,0. Dies bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen etwa eineinhalb Wochen zuvor ab.

Seit Mitte Mai gibt das RKI zudem ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Es bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen stieg dieser Wert am 18. Juni auf 1,0 (Vortag: 0,89). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Insgesamt beträgt die Anzahl der Corona-Infizierten in Deutschland seit Beginn der Pandemie 188.534 Menschen.#

ac/mt/dpa