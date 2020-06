Papst Franziskus: Corona-Pandemie soll Umweltbewusstsein schärfen

Der Rückgang der Umweltverschmutzung während der weltweiten Corona-Einschränkungen sollte Papst Franziskus zufolge das Umweltbewusstsein stärken. In seiner Rede am Sonntag auf dem Petersplatz in Rom sagte er: „Die Abriegelung hat die Umweltverschmutzung verringert und einmal mehr die Schönheit so vieler Orte frei von Verkehr und Lärm gezeigt.“