Corona-Hotspot in Göttingen: Acht Polizisten bei Ausschreitungen an Quarantäne-Wohnkomplex verletzt

Acht Polizisten sind laut Medien bei Ausschreitungen an einer unter Quarantäne stehenden Wohnanlage in Göttingen verletzt worden.

Zum Ort des Geschehens sind Einsatzkräfte gekommen. Nach Worten des Einsatzleiters seien sie mit Steinen, Flaschen, Haushaltsgegenständen, Metallstangen und sogar Pyrotechnik beworfen worden.

Zuvor hätten sich am Samstagnachmittag etwa 80 bis 100 Bewohner an der Absperrung des Wohnkomplexes versammelt. Die Polizeibeamten hätten unter „massivem Einsatz von Pfefferspray“ den Durchbruch der Absperrung der Gebäude verhindern können. Es werde nun auch wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Medienberichten zufolge hat sich die Situation nach einer Stunde normalisiert.

Am Donnerstag waren die 700 Einwohner des Wohnkomplexes unter Quarantäne gestellt worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung würden in den Wohnungen – 19 bis 37 Quadratmeter groß – zum Teil sechsköpfige Familien in schwierigen Verhältnissen leben.

Nach Angaben der Behörden seien nach den ersten Testergebnissen fast 17 Prozent der im Gebäudekomplex wohnhaften Personen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

ek/mt/dpa