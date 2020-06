Bierdosenwurf auf Kollegen - Staatsanwaltschaft fordert Bewährungsstrafe für Ex-Polizisten

Wie der Staatsanwalt vor dem Amtsgericht Altona sagte, habe sich der 38-Jährige der versuchten gefährlichen Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht.

Videoaufnahmen vom Polizeieinsatz bei der Demonstration belegten die Tat an einer Unterführung. „Das ist ein sehr kraftvoller Wurf mit sehr viel Schwung“, sagte der Anklagevertreter. Die Dose sei anderthalb bis zwei Meter hinter den in die Unterführung laufenden Polizisten aufgeschlagen. Es sei reiner Zufall gewesen, dass niemand getroffen worden sei.

Für eine mitangeklagte Freundin des inzwischen aus dem Polizeidienst ausgeschiedenen 38-Jährigen forderte der Staatsanwalt eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 15 Euro. Die 31 Jahre alte Angestellte habe fast zeitgleich eine Dose von der Brücke geworfen, aber diese sei leichter gewesen. Darum habe sie sich nur der versuchten einfachen Körperverletzung und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte schuldig gemacht.

Die Verteidiger forderten am Freitag Freispruch für ihre Mandanten. Der Tatvorwurf liege in einem hypothetischen Bereich, sagte der Anwalt des ehemaligen Polizisten, Alexander Kienzle.

Dem Staatsanwalt fehlten die Argumente, wenn er sage: „Es hätte genauso gut jemand getroffen werden können – ja, es ist aber niemand getroffen worden“, betonte Kienzle.

Sein Mandant habe niemanden verletzen wollen. Er habe die nur teilgefüllte Dose weg von den Polizeibeamten auf eine freie Fläche geworfen. Das Urteil soll am 6. Juli verkündet werden.

Bierdosenwurf bei G-20-Demo

Ende Mai hatte vor dem Amtsgericht des Bezirks Hamburg-Altona der Prozess gegen den ehemaligen Polizeibeamten Oliver D. begonnen, der eine Bierdose während einer G-20-Ausschreitung in Hamburg auf seine damaligen Kollegen geworfen haben soll.

Laut dem Magazin „Der Spiegel“ hat der Ex-Polizist aus München, der zum Tatzeitpunkt privat in Hamburg unterwegs war, durch seinen Verteidiger einräumen lassen, eine Bierdose von der Brücke während der sogenannten „Welcome to Hell“-Demonstration gegen den G-20-Gipfel geworfen zu haben.

G-20-Gipfel 2017

Der G20-Gipfel fand am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg statt und war von schweren Ausschreitungen mit Hunderten Verletzten gekennzeichnet. Die Demonstration „Welcome to Hell“ vom 6. Juli war von den Hamburger Linksautonomen vorbereitet worden. Insgesamt nahmen an der Demonstration rund 12.000 Menschen teil. Es wurden laut der Polizeiführung mehr als 700 Straftaten verübt.

ns/gs/dpa/sna