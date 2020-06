Wenigste Krankmeldungen im Mai 2020 seit zehn Jahren - Techniker Krankenkasse

Bei der Techniker Krankenkasse (TK), der mit 10,7 Mio. Versicherten größten Krankenkasse Deutschlands, haben sich im Mai so wenige Arbeitnehmer krank gemeldet wie in keinem Mai der vergangenen zehn Jahre. Eine der dpa vorliegende Auswertung der Kasse zeigt, dass der Anteil krankgeschriebener Beschäftigter in diesem Monat bei 3,35 Prozent lag.