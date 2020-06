Dutzende Festnahmen bei Demo gegen geplantes Sicherheitsgesetz in Hongkong

Bei einer Demonstration in Hongkong gegen das geplante Sicherheitsgesetz der chinesischen Regierung hat die Polizei mindestens 53 Personen festgenommen.

An dem Schweigemarsch nahmen mehrere hundert Menschen teil. Die Bereitschaftspolizei verfolgte, wie sich der Protestzug durch den Distrikt Kowloon bewegte.

Die Teilnehmer skandierten und riefen Parolen, es kam zu Rangeleien, die Beamten setzten Pfefferspray ein.

Die Hongkonger Polizei teilte auf Facebook mit, 53 Menschen seien wegen der ungenehmigten Demo festgenommen worden. Einige davon sollen versucht haben, Straßen zu blockieren.

Am Samstag hatte die Polizei einen Antrag für einen Gedenkmarsch am 1.Juli anlässlich des Jahrestages der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China abgelehnt.

Kritiker befürchten Ende der Autonomie

Das geplante Sicherheitsgesetz der chinesischen Regierung gilt als höchst umstritten unter Aktivisten der Demokratiebewegung in Hongkong . Obwohl der Entwurf bisher nicht veröffentlicht worden ist, erwartet man, dass das Gesetz noch vor Monatsende beschlossen wird. Das Gesetz soll Aktivitäten unterbinden, die als subversiv eingestuft werden, und zielt nach Ansicht Washingtons auf die Abschaffung der Autonomie ab.

Seit der Rückgabe 1997 an China wird Hongkong nach dem Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“ unter Chinas Souveränität autonom regiert. Anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik genießen die sieben Millionen Hongkonger weitgehende Rechte wie Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Inzwischen befürchten sie aber einen immer stärkeren Einfluss Pekings durch das neue Gesetz.

jeg/mt/rtr