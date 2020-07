Geburtstag hinter Gittern und schwer krank: Julian Assange wird 49

Am 3. Juli wird Wikileaks-Gründer Julian Assange 49 Jahre alt. Doch nach Feiern dürfte dem Australier kaum zumute sein. Seit seiner Festnahme im April 2019 sitzt Assange im berüchtigten Londoner Gefängnis Belmarsh ein. Die für den 18. Mai 2020 angesetzte Anhörung vor Gericht wurde wegen der Pandemie auf voraussichtlich September verschoben.

Die Haftbedingungen des Journalisten wurden vielfach kritisiert. Laut seiner Verlobten, der Anwältin Stella Morris, befindet sich Assange 23 Stunden am Tag in Isolation und darf derzeit auch keinen Besuch empfangen. Assanges Gesundheitszustand hatte sich in der Haft extrem verschlechtert, weshalb ein breites Bündnis aus Unterstützern seine sofortige Freilassung fordert. Darunter sind auch 216 Mediziner, die sich zu der Gruppe „Ärzte für Assange“ zusammengeschlossen haben. Diese sprechen über Assanges Haftbedingungen als „Folter“.

An seinem Geburtstag erinnern auch Unterstützer aus der deutschen Politik an Julian Assange. So beispielsweise die menschenrechtspolitische Sprecherin der Links-Fraktion im Bundestag, Zaklin Nastic:

Alles Gute zum Geburtstag, lieber Julian #Assange! Der #Wikileaks-Gründer muss seinen 49.Geburtstag im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh verbringen,unter lebensbedrohlichen Bedingungen,ohne Aussicht auf einen fairen Prozess. #FreeAssange! @Linksfraktionhttps://t.co/2zh2o3XIsm — Żaklin Nastic, MdB (@ZaklinNastic) July 3, 2020

​Auch ihre Parteikollegin Sevim Dagdelen gratuliert dem Wikileaks-Gründer und macht sich für seine Freilassung stark.

Ein Journalist, der auch seinen 49. Geburtstag eingesperrt verbringen muss. Seit 8 Jahren in Isolation. Sein Vergehen: er hat keine Kriegsverbrechen Russlands oder Chinas, sondern die der USA veröffentlicht. Free Julian Assange!#JulianAssange #Assange #WikiLeaks #FreePress pic.twitter.com/YfJP8TKWmZ — Sevim Dagdelen, MdB (@SevimDagdelen) July 3, 2020

