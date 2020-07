„Upskirting“ gilt nun als Straftat: Reaktionen aus dem Netz

In einem neuen Gesetz hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen, dass das heimliche Fotografieren unter den Rock als Straftat gilt. Was bisher eine Ordnungswidrigkeit war, kann jetzt mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden. Während sich einige Nutzer in sozialen Netzwerken freuen, stellen andere auch die Frage: Warum erst jetzt?