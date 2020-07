Italien: Polizei geht mit Großrazzia gegen Kinderpornografie im Internet vor

Im Kampf gegen Kinderpornografie im Internet hat die italienische Polizei am Samstag eine Großrazzia in 15 Regionen de Landes durchgeführt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa gab es Durchsuchungen bei rund 50 Verdächtigen zwischen 19 und 55 Jahren sowie mindestens drei Festnahmen. Eine Person befinde sich schon in Haft.