Infektionsgefahr in Nordchina: Beulenpest-Verdachtsfall gemeldet – Medien

In der Inneren Mongolei, einer autonomen Region in Nordchina, ist die dritthöchste Warnstufe wegen eines mutmaßlichen Falls der Beulenpest ausgerufen worden. Dies teilte die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua unter Verweis auf eine Mitteilung der Gesundheitskommission der Stadt Bayannaoer am Sonntag mit.

Demnach ist am Samstag ein Patient mit Verdacht auf Beulenpest in ein Krankenhaus in Bayannaoer eingeliefert worden. Daraufhin sei am Sonntag die dritthöchste Warnstufe zur Verhütung und Bekämpfung der Pest ausgerufen worden, die bis Ende 2020 gültig sein werde, hieß es in der Mitteilung.

„Derzeit besteht die Gefahr einer Ausbreitung der Pest in der Bevölkerung. Wir fordern die breite Öffentlichkeit auf, die Anforderungen zur Verhütung und Bekämpfung der Pest strikt einzuhalten“, so die Gesundheitskommission.

Auch hätten die Behörden von der Jagd auf Wildtiere abgeraten. Zudem sollten alle Verdachtsfälle bei den zuständigen Behörden gemeldet werden, hieß es weiter.

Zuvor war berichtet worden, dass im Westen der Mongolei, an der Grenze zur russischen Altai-Region, zwei Fälle der Beulenpest gemeldet worden seien. Der Pressedienst der russischen Botschaft in Ulan Bator gab an, dass die mongolischen Behörden sofort die notwendigen Maßnahmen ergriffen hätten, und es keinen Grund zur Besorgnis gebe.

Die Krankheit wird durch Murmeltiere verbreitet, deren Fleisch die Bewohner der Mongolei trotz der Verbote verzehren. Man kann sich auch bei der Zerlegung eines geschlachteten Tieres infizieren, dies sind jedoch Einzelfälle.

