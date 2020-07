Handel plädiert für vernünftige Abschaffung von Maskenpflicht – Politiker bisher uneins

„Für den Einzelhandel ist es gut, wenn die Maskenpflicht, sobald dies gesundheitspolitisch möglich und vernünftig ist, abgeschafft wird“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth.

Laut Genth seien aber für die Einschätzung, wann und in welchen Regionen dieser Schritt möglich sei, in erster Linie Politiker und Mediziner zuständig.

Zuvor hatte Glawe gegenüber den deutschen Medien gesagt, dass er keinen Grund sehe, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten, wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibe. Zudem gehe er davon aus, dass das Landeskabinett das Ende der Maskenpflicht in Geschäften am 4. August beschließen werde, also nach dem Ende der Sommerferien im Nordosten. Glawe kündigte auch Gespräche mit Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein an.

„Wir versuchen, für alle norddeutschen Bundesländer eine einheitliche Regelung hinzubekommen. Noch lieber wäre mir ein bundesweites Ende der Maskenpflicht im Handel“, sagte er.

Politiker uneinig über Aufhebung der Maskenpflicht im Handel

Allerdings halten nicht alle Spitzenpolitiker ein vorschnelles Ende der geltenden Maskenpflicht im Einzelhandel für sinnvoll. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) betonte, dass seiner Ansicht nach große Vorsicht im Umgang mit dem Coronavirus geboten sei.

„Gerade der Herbst wird nach Prognose vieler Wissenschaftler eine Bewährungsprobe für den Infektionsschutz werden. Wir dürfen uns deswegen nicht vorschnell in Sicherheit wiegen wegen geringer Infektionszahlen im Sommer“, sagte die niedersächsische Regierungssprecherin.

Am Sonntag hatten sich mehrere Länderminister für eine baldige Abschaffung der Maskenpflicht in Geschäften ausgesprochen.

ac/mt/dpa