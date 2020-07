Corona-Übertragung durch Luft anerkennen: Forscher aus 32 Ländern appellieren an WHO

In einem offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben 239 Wissenschaftler aus 32 Ländern die Organisation aufgefordert, die Übertragung des Coronavirus durch die kleinsten Partikel in der Luft als einen signifikanten Faktor für die Ausbreitung der Infektion anzuerkennen. Dies berichtet die US-Zeitung „New York Times“ (NYT).