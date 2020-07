Erster 737-Max-Absturz: Boeing einigt sich mit Hinterbliebenen

Vergleiche seien mittlerweile bei mehr als 90 Prozent der Todesfälle erzielt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) in einem Statusbericht zum Sammelverfahren beim zuständigen Bundesgericht in Chicago mit.

Insgesamt seien Klagen im Zusammenhang mit 171 der 189 Menschen, die am 29. Oktober 2018 beim Lion-Air-Flug des Unglücksjets vom Typ 737 Max starben, vollständig oder teilweise beigelegt worden. Zur Höhe der Entschädigungen oder zu sonstigen Details machte Boeing keine Angaben.

Parallel zu den Vergleichsverhandlungen bot das Unternehmen den Angehörigen von Opfern der Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien vor rund einem Jahr bereits Mittel aus einem 100 Millionen Dollar schweren Entschädigungsfonds an. Das Geld sollte auch Gemeinden zugutekommen, die von den Abstürzen betroffen sind. Es werde in Zusammenarbeit mit Nicht-Regierungsorganisationen und örtlichen Behörden in Programme etwa zugunsten von Ausbildung und Entwicklung fließen, so Boeing.

Tödliche 737-MAX-Abstürze

Bei zwei 737 MAX-Abstürzen in Indonesien und Äthiopien waren im Oktober 2018 und März 2019 insgesamt 346 Menschen gestorben. Für den betroffenen Flugzeugtyp – bis dahin das meistverkaufte Modell des Herstellers – wurden weltweit Startverbote verhängt.

Nach der Katastrophe in Äthiopien sperrten rund 20 Länder ihren Luftraum für den Durchflug der Boeing 737 МАХ 8. Viele Luftfahrtgesellschaften stellten den Betrieb dieser Maschinen ein.

Als entscheidende Ursache der verheerenden Unglücke gilt eine fehlerhafte Steuerungsautomatik der Flugzeuge – das MCAS-System, das die Anstellwinkeldaten fälschlich bewertete und unnötige Korrekturen unternahm.

Im Oktober 2019 hat eine internationale Expertengruppe der JATR (Joint Authorities Technical Review) erhebliche Mängel bei der Zertifizierung der Boeing 737 Max 8 offengelegt. Boeing habe die amerikanische Luftfahrtaufsichtsbehörde FAA unzureichend über die Funktionsweise der Steuerungssoftware MCAS informiert. Die Behörde selbst habe Boeing übermäßige Befugnisse im Zertifizierungsablauf eingeräumt.

